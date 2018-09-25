Два товарища килограммами возили наркотики в область

25.09.2018 09:22 456

Полицейские задержали двух мужчин, которые поставляли наркотики в Калужскую область из Подмосковья.

Оба наркодилера работали закладчиками, только функции у них различались. Один специализировался на крупных партиях наркотиков, второй торговал мелкими. Мужчины получали через Интернет информацию о местонахождении дурмана, фасовали его и раскладывали по тайникам в Калуге.

Когда они получили очередную партию, торговцев дурманом задержали полицейские, сообщила пресс-служба областного УМВД. У них изъяли коло двух килограммов синтетических наркотиков.

Мужчин обвиняют как минимум в семи случаях незаконного распространение наркотиков. Им грозит до 20 лет лишения свободы.



