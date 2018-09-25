Мигрант пытался «купить» участкового за 5 тысяч

42-летний иностранец пытался дать участковому взятку в пять тысяч рублей.
Подкупить сотрудника приезжий пытался еще в августе, но сообщили о происшествии только сейчас. За эти деньги полицейский должен был не привлекать мигранта к ответственности за нарушение правил проживания в России, сообщила пресс-служба областного УМВД.
Участковый от денег отказался. Иностранца теперь будут судить еще и за попытку дачи взятки. Его дело направлено в суд.
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