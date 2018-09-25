Мигрант пытался «купить» участкового за 5 тысяч

25.09.2018 07:00 227

42-летний иностранец пытался дать участковому взятку в пять тысяч рублей.

Подкупить сотрудника приезжий пытался еще в августе, но сообщили о происшествии только сейчас. За эти деньги полицейский должен был не привлекать мигранта к ответственности за нарушение правил проживания в России, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Участковый от денег отказался. Иностранца теперь будут судить еще и за попытку дачи взятки. Его дело направлено в суд.