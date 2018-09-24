Лжепокупательница обманула продавца дома на сотни тысяч

24.09.2018 21:00 111

Жительница Калужской области решила продать частный дом через интернет. По объявлению ей позвонила женщина. Сказала, что она из Тюменского региона и заявила, что хочет купить дом. В качестве задатка пообещала перевести 100 тысяч рублей.

Через некоторое время лжепокупательница перезвонила, пожаловалась что из-за компьютерного сбоя перевела гораздо больше, чем собиралась и попросила деньги вернуть, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Доверчивая женщина перевела ей более 250 тысяч рублей и только по чекам поняла, что никаких денег на счет не получала, а наоборот отдала свои сбережения мошеннице.