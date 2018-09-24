В Обнинске решили со вторника начать отопительный сезон

24.09.2018 16:14 62

Со вторника, 25 сентября начнут постепенно подавать тепло в многоквартирные дома Обнинска.

Отопление включат из-за того, что в городе начала падать среднесуточная температура. Всю неделю обещают прохладную дождливую погоду, сообщила пресс-служба администрации наукограда.

Как мы уже писали, в Калуге тепло в дома начали давать еще на прошлой неделе, и жители города жаловались, что в квартирах жарковато.