Пьяная женщина села на 10 суток и из-за этого угнала вездеход

24.09.2018 15:52 149

Сотрудники ГИБДД на днях остановили женщину на вездеходе. Инспекторы заметили, что у автоледи нет пассивных средств защиты. Оказалось, что и прав на машину у женщины нет, и вообще она пьяна.

Вездеход эвакуировали на штрафстоянку. Женщину доставили в суд, который арестовал ее на 10 суток, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Женщина не возвращалась домой несколько дней, и ее знакомый подал заявление об угоне вездехода. Он рассказал полицейским, что видел как алководительница уезжает на его авто, а потом не вернулась. Теперь женщину будут судить и за угон.