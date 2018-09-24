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Пьяная женщина села на 10 суток и из-за этого угнала вездеход

24.09.2018 15:52 1 149
Пьяная женщина села на 10 суток и из-за этого угнала вездеход

Сотрудники ГИБДД на днях остановили женщину на вездеходе. Инспекторы заметили, что у автоледи нет пассивных средств защиты. Оказалось, что и прав на машину у женщины нет, и вообще она пьяна.

Вездеход эвакуировали на штрафстоянку. Женщину доставили в суд, который арестовал ее на 10 суток, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Женщина не возвращалась домой несколько дней, и ее знакомый подал заявление об угоне вездехода. Он рассказал полицейским, что видел как алководительница уезжает на его авто, а потом не вернулась. Теперь женщину будут судить и за угон.


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