Анненки отключат от газа на полдня

24.09.2018 15:27 174

На среду, 26 сентября, в Анненках запланирована замена участка газопровода высокого давления у дома № 26.

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