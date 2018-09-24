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Анненки отключат от газа на полдня

24.09.2018 15:27 0 174
Анненки отключат от газа на полдня

На среду, 26 сентября, в Анненках запланирована замена участка газопровода высокого давления у дома № 26.

В 10 утра отключат газ в:

  • п/л «Сокол», ул.Анненки, д.6;
  • ВДНХ, котельная МУП «Калугатеплосеть», ул.Беговая д.15;
  • Администрация губернатора, Калуга-бор;
  • Гостиница «Приокская», Сосновый бор д.39;
  • ФГБУ Детский психоневрологический санаторий Калуга Бор Минздрава РФ котельная предприятия, Калуга-бор д.3;
  • ГКУЗ детский санаторий им.Павлика Морозова, котельная предприятия, Калуга-бор д.15;
  • ООО «Газпромнефть-Калуга», Калуга –бор д.5;
  • ул.Ипподромная, дома № 1, 6, 7, 3а, 5. 9, 13, 13а, 17, 1б, 15, 21, 23, 11, 37;
  • ул.Анненки, д.2, 15в;
  • Калуга-бор-д.17.

Закончить работы и восстановить газоснабжение рассчитывают к 15:00


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