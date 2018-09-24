Полторы сотни байкеров поучаствовали в пробеге в память о погибших товарищах

24.09.2018 14:49 220

Мотопробег в День памяти погибших мотоциклистов прошел в Обнинске в минувшие выходные, сообщили организаторы акции.

В пробеге приняли участие порядка 150 байкеров. Они колонной в сопровождении экипажей ДПС проехали по улицам наукограда. Фотографии разбившихся мотоциклистов прикрепили на двухколесные транспортные средства. чтобы и они приняли участие в памятном мероприятии.

Акцию завершкили у спорткомплекса «Олимп». Здесь байкеры почтили минутой молчания и ревом моторов погибших на дорогах товарищей

В пробеге участсовали мотоциклисты из Балабаново, Боровска, Жукова, Кременок, Детчино, Малоярославца, Калуги, Медыни и Наро-Фоминска.