Ветер усилится в области во вторник

24.09.2018 13:04 358

Порывы ветра прогнозируются в Калужской области во вторник.

Скорость воздуха может достигать 13-18 м/с, опубликовала прогноз пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Во время сильного ветра не рекомендуется подходить к крышам, с которых может слетать кровля. Не стоит находится рядом с неустойчивыми конструкциями, типа рекламных щитов и старых деревьев.

Ну и универсальный совет от спасателей — лучше в непогоду не выходите из зданий.