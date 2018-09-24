Калужанки взяли «бронзу» по шашкам

24.09.2018 12:10 171

Соревнования проходили в поселке Лоо Краснодарского края. В них участвовали 30 спортсменок.

Калужанки Ирина Анурина и Юлия Мосалова заняли два третьих места на личном чемпионате России по русским шашкам среди женщин.

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