Пешеход на Труда неудачно перебежал дорогу рядом с зеброй

24.09.2018 13:03 622

51-летний мужчина попал под колеса машины на перекрестке Труда и Герцена в Калуге в воскресенье, 23 сентября.

Мужчина попытался перейти перекресток рядом с пешеходным переходом, но дама на «Форде» не дала ему закончить маневр.

В результате пешеход получил рваную рану на затылке, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб колена и груди, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.