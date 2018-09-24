«Темного» пешехода сбили на трассе

24.09.2018 12:19 280

Пожилой 72-летний мужчина попал под колеса автомобиля на трассе А-108 в субботу, 22 сентября.

Водитель на «Опеле» сбил пешехода на нерегулируемом переходе в 19:20, сообщил предварительные данные отдел пропаганды областного УГИБДД.

Пенсионер пострадал, но не сильно. У него перелом пальца на стопе.

Как подчеркивают инспекторы, дедушка был одет в темную одежду, световозвращающих элементов у него не было.