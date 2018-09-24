Водитель ВАЗа выехал на встречку и протаранил «Шкоду»

24.09.2018 11:16 343

ВАЗ 2115 и «Шкода» столкнулись в пятницу вечером в селе Кузьмищево Тарусского района. ДТП произошло на трассе «Калуга-Тарусса».

Водитель «пятнашки» выехал на встречку и врезался в иномарку, сообщил предварительные данные отдел пропаганды областного УГИБДД.

В результате столкновения пострадали двое. Водитель ВАЗа, у него ушибленная рана на лице, ссадины на предплечье и колене, и пассажир «Шкоды». У него ушиб локтя.