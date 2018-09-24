Неизвестный сбил женщину на «зебре»

24.09.2018 10:47 374

45-летняя женщина переходила улицу Чижевского по нерегулируемому пешеходному переходу в пятницу, 21 сентября в 19:21. В этот момент ее сбила машина.

Водитель скрылся с места происшествия. Его личность и марка его авто пока точно не установлены, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД.

Пешеход получила закрытый перелом ноги.