Полсотни человек пострадали от укусов клещей

24.09.2018 10:31 58

За неделю в Калужской области с укусами клещей к медикам обратились 52 человека, из них 18 детей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В лабораторию сдали 56 снятых с людей кровососов. У 16 из них нашли клещевой боррелиоз.

Клещи кусают людей в основном из-за несоблюдения техники безопасности, уверяют специалисты. При выходе на природу надо одеваться правильно: заправлять брюки в носки и ботинки, носить рубашки с длинными рукавами с манжетами, пользоваться репеллентами.