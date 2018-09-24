Сбитая на «зебре» старушка ушибла голову

24.09.2018 10:26 69

70-летнюю пенсионерку сбили на пешеходном переходе на улице Пролетарской в Калуге. ДТП произошло в пятницу, 21 сентября, в 18:46, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Водитель на «Опеле» поворачивал на Пролетарскую с Ленина и не пропустил старушку.

В результате ДТП у пенсионерки ушиб мягких тканей головы.