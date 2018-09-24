Бешеная лисица забежала в село в Бабынинском районе

Погибшую в селе Утешево Бабынинского района лисицу исследовали в лаборатории. В ее головном мозге найдено заболевание — бешенство, сообщил комитет по ветеринарии при правительстве области.
Специалисты веткомитета не уточняют, скончалась ли лиса сама или дикое животное пришлось убить.
В селе готовятся ввести карантин по бешенству. Домашних животных будут профилактически вакцинировать. О подозрении на заболевание бешенством кошек или собак требуют немедленно сообщать ветеринарам.
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