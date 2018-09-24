Юбилейный турнир по боксу стартовал в спортшколе «Труд»

24.09.2018 09:58 90

22 команды из семи областей ЦФО приехали в Калугу на 30-й городской турнир по боксу имени кавалера трех орденов Славы Владимира Петрова. Состязания стартовали в минувшие выходные в спортивной школе «Труд».

Соревноваться в областной центр приехали 116 человек. Они будут выступать в трех возрастных категориях: юноши 15-16 лет, юниоры 17 лет и взрослые старше 18 лет, сообщила пресс-служба городской думы.

Турнир по боксу в честь ветерана Владимира Петрова был учрежден в 1980 году. Петров во время Великой Отечественной войны командовал артиллерийским расчетом и прошел по фронтовым дорогам с 1943 по 1945 годы. Гвардии сержант три раза был отмечен высшей солдатской наградой орденом Славы за бои на Украине, в Венгрии и Австрии. После войны работал фотокорреспондентом в газете «Знамя»