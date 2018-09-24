Снасти на 14 тысяч рублей украли на базе отдыха у гостя из подмосковья

24.09.2018 10:43 346

Житель Московской области заявил в полицию, что во время отдыха на базе в Дзержинском районе у него похитили две удочки и другие рыболовные снасти.

Стоимость украденного рыбак оценил в 14 330 рублей.

Выяснилось, что приезжий ненадолго оставил свои вещи без присмотра, этим воспользовался местный житель и унес удочки, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Похитителя полицейские вычислили меньше, чем за час. Его доставили в отдел. Мужчина добровольно вернул украденное. Похитителю удалось отделаться штрафом.