Три троллейбусных маршрута встали из-за аварии на Ленина

24.09.2018 08:17 790

Из-за аварии с 8:08 встал электрический траснпорт, двигавшийся по маршрутам № 1, 5 и 12.

Автоматическая стрелка троллейбусной линии сгорела на улице Ленина в районе дома №80 утром в понедельник, 24 сентября, сообщается в официальной группе «Калужского троллейбуса».

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