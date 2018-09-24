Мошенники выпросили в соцсети почти 10 тысяч у доверчивой женщины

24.09.2018 08:12 193

Подруга написала жительнице Дзержинского района в социальной сети и попросила одолжить ей деньги. Добрая женщина перевела ей 9500 рублей.

После перевода она позвонила знакомой и узнала, что та никаких денег не просила, а ее страница в соцсети была взломана.

Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию, сообщает пресс-служба областного УМВД. Когда полицейские поймают взломщика, его будут судить за мошенничество и могут посадить на два года.