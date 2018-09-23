Ремонтник сорвался с крыши в центре Калуги

23.09.2018 20:05 2267

Ремонтировавший крышу мужчина сорвался и упал вниз с пятиэтажки на улице Мичурина в Калуге, сообщили пользователи группы «Калуга Жесть».

ЧП произошло в воскресенье после обеда. Рабочий скончался на месте происшествия.

Обстоятельства происшествия выясняются. Пользователи группы уверяют, что при проведении работ не соблюдалась техника безопасности.