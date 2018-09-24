Алкошофера-рецидивиста планируют посадить в колонию

Обнинские полицейские остановили водителя, нарушившего правила дорожного движения на проспекте Маркса.
Поведение автолюбителя, нарушение у него координации движений, речи и сильный запах алкоголя вызвали подозрение у инспекторов, сообщила пресс-служба областного УМВД. Освидетельствование подтвердило — мужчина пьян.
Оказалось, что водителя лишили прав на полтора года еще в июле этого года за пьяное вождение. Но это не помешало ему вновь сесть за руль.
Мужчину будут судить уже по уголовной статье. Ему грозит лишение свободы до трех лет.
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