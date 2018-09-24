Алкошофера-рецидивиста планируют посадить в колонию

24.09.2018 08:00 331

Обнинские полицейские остановили водителя, нарушившего правила дорожного движения на проспекте Маркса.

Поведение автолюбителя, нарушение у него координации движений, речи и сильный запах алкоголя вызвали подозрение у инспекторов, сообщила пресс-служба областного УМВД. Освидетельствование подтвердило — мужчина пьян.

Оказалось, что водителя лишили прав на полтора года еще в июле этого года за пьяное вождение. Но это не помешало ему вновь сесть за руль.

Мужчину будут судить уже по уголовной статье. Ему грозит лишение свободы до трех лет.



