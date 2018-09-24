«Соцработники» обменяли сбережения пенсионерки на билеты банка приколов

24.09.2018 07:00 309

Две лжесоцрабоницы пришли к 86-летней пенсионерке и рассказали, что ей положена прибавка к пенсии. Они выдали старушке деньги и, проявляя мнимую заботу, посоветовали сразу спрятать. Доверчивая бабушка так и сделала, показав обманщицам финансовый тайник.

На следующий день сын пенсионерки пошел в магазин, взяв деньги из хранилища. Кассир принимать банкноту отказалась. Тысячарублевка была с надписью «Банк приколов».

Оказало, что все сбережения старушки заменены на игрушечные деньги. У пенсионерки украли 160 тысяч рублей.

Полицейские разыскивают лжесоцработниц. Им грозит до шести лет за кражу.