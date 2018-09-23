Понедельник будет днем ненастным

23.09.2018 14:40 159

Непогоду обещают в понедельник, 24 сентября в области.

Днем местами в регионе пройдут сильные дожди. Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, опубликовала прогноз пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Спасатели советуют во время ливня оставаться дома, ну или хотя бы на работе. От сильного дождя не стоит прятаться в подвалах и подземных переходах, их может подтопить. На автомобиле тоже не стоит ехать — лучше остановиться на обочине и переждать непогоду.