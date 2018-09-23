Две отечественные легковушки сгорели за субботний вечер

Вечером в субботу, 22 сентября, в деревне Поляна Ульяновского района вспыхнула машина ВАЗ-2111. Пожар начался в 20:12.
Тушить авто приехали шестеро пожарных на двух спецмашинах, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России. Огонь погасили, никто не пострадал, но, судя по фото, от самого транспортного средства остался только обгорелый остов.
Через два часа в тот же день заполыхала еще одна отечественная легковушка - «Лада Ларгус». Машина загорелась в Боровске на улице Берникова. Автомобиль потушили четверо спасателей. Никто при пожаре не пострадал.
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