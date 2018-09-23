Веловора вычислили по отпечаткам пальцев

23.09.2018 09:47 122

Жительница Обнинска оставила в подъезде велосипед без присмотра и без замка. Двухколесный транспорт украли.

Полицейские нашли похищенное в одной из подсобок. С велосипеда сняли отпечатки пальцев, по которым вычислили подозреваемого в воровстве. Им оказался 29-летний местный житель, уже судимый за подобные преступления, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Мужчина признался в преступлении. Велосипед он собирался продать, но не успел.

Сотрудники полиции призывают не оставлять велосипеды в подъездах без присмотра и тем более без замка. Их там легко украсть.