Отсутствие сигнализации сподвигло юношу стать вором-рецидивистом

22.09.2018 18:30 140

20-летний житель Малоярославецкого района дважды за неделю ограбил один и тот же ларек. Юноша воровал продукты питания и спиртные напитки. «На дело» он шел ночью. Для этого отжимал оконную решетку.

Молодой человек после задержания признался полицейским, что воровал из хулиганства, сообщила пресс-служба областного УМВД. Когда он в первый раз проник внутрь, он убедился в отсутствии сигнализации и решил, что остался безнаказанным. После этого он из азарта вновь залез в тот же ларек.

На сколько успел наворовать азартный молодой человек пока подсчитывают.