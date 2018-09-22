Отсутствие сигнализации сподвигло юношу стать вором-рецидивистом

20-летний житель Малоярославецкого района дважды за неделю ограбил один и тот же ларек. Юноша воровал продукты питания и спиртные напитки. «На дело» он шел ночью. Для этого отжимал оконную решетку.
Молодой человек после задержания признался полицейским, что воровал из хулиганства, сообщила пресс-служба областного УМВД. Когда он в первый раз проник внутрь, он убедился в отсутствии сигнализации и решил, что остался безнаказанным. После этого он из азарта вновь залез в тот же ларек.
На сколько успел наворовать азартный молодой человек пока подсчитывают.
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