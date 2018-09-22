Ветер с юга придет в Калугу

22.09.2018 18:02 393

Усиление южного ветра прогнозируют калужские спасатели в области вечером в субботу и в ночь на воскресенье.

Порывы ветра могут достигать 12-17 м/с, сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС.

При сильном ветре рекомендуется по возможности не входить из дома, убрать вещи с балконов. На улице стоит держаться подальше от крыш, рекламных щитов, ветхих деревьев и других неустойчивых конструкций.