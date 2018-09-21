На трассе «Украина» в столкновении фуры и легковушки пострадал человек

21.09.2018 17:53 48

Сегодня около 16 часов на 90-м километре трассы М-3 «Украина» в Боровском районе произошло ДТП.

Автомобиль «Опель Вивара» столкнулся с фурой «Скания».

В результате аварии пострадал человек, о тяжести полученных им травм пока не сообщается. На месте работает патруль ГИБДД, выясняя обстоятельства аварии, а так же спасательное подразделение МЧС России по Калужской области.