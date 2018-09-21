Россельхознадзор ввел ограничения на белорусские продукты

21.09.2018 19:00 135

С сегодняшнего дня Управление Россельхознадзора по Калужской области вводит временные ограничения на поставки продукции из Республики Беларусь.

Ограничения вводятся из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС и Российской Федерации. Теперь все продукты, ввозимые из соседней державы, будут проходить усиленный лабораторный контроль.

Причина санкций кроется в обнаружении антибиотиков в говядине и кокцидиостатиков в мясе птицы, сообщает пресс-служба ведомства.