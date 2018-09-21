В субботу онкологи Обнинска проведут бесплатную диагностику

21.09.2018 17:07 164

День открытых дверей пройдет в Радиологическом центре Обнинска в предстоящую субботу 22 сентября.

Специалисты-онкологи проверят у пациентов возможные новообразования костей и мягких тканей.

Подобные мероприятия в Обнинске проходят регулярно и до конца года их состоятся еще семь. Следующее обследование запланировано на 6 октября, оно будет посвящено выявлению злокачественных новообразований органов репродуктивной системы женщин и вопросу бесплодия.

Пройти обследование может любой желающий совершенно бесплатно. Для этого нужно прийти в поликлинику МРНЦ с полисом и паспортом с 10 до 13 часов.

