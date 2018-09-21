В Обнинске пройдут соревнования по бадминтону среди детей

21.09.2018 14:30 57

Федерация бадминтона Калужской области приглашает болельщиков на открытие соревнований в спорткомплекс «Олимп» 29 сентября в 12:00.

В соревнованиях примут участие спортсмены 12-14 лет из Москвы, Московской, Рязанской, Смоленской, Нижегородской, Костромской, Ивановской и Калужской областей.

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