Семерка перевернулась в Кировском районе

Сегодня, 21 сентября, в Кировском районе произошло ДТП.
В деревне Верхнепесочная перевернулся «Ваз 2107». Водитель машины не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет, где машина опрокинулась вверх колесами.
Водитель авто пострадал в результате аварии, медики оказали ему помощь. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
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