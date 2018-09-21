Семерка перевернулась в Кировском районе

21.09.2018 13:30 132

Сегодня, 21 сентября, в Кировском районе произошло ДТП.

В деревне Верхнепесочная перевернулся «Ваз 2107». Водитель машины не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет, где машина опрокинулась вверх колесами.

Водитель авто пострадал в результате аварии, медики оказали ему помощь. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщает пресс-служба регионального МЧС.