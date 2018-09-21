Леса Калужской области не горят

21.09.2018 11:18 104

Лесопожарная обстановка в Калужской области находится под контролем, сообщает региональное Управление МЧС.

За минувшие сутки природных на территории области природных пожаров и термоточек не зарегистрировано. Спасатели пять раз выезжали тушить пал травы на общей площади 2,32 га.

Всего же с начала года в регионе семь раз горели леса на общей площади 46,6 га.