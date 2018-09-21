Мосальские стоматологи работали без лицензии

21.09.2018 11:07 102

За отсутствие необходимых документов на осуществлении медицинской деятельности суд оштрафовал стоматологов на 40 000 рублей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратура Мосальского района проверила деятельность стоматологического кабинета и выяснила, что он работал без обязательной лицензии.

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