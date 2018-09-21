Молодые специалисты получат ежегодные выплаты

21.09.2018 10:44 123

С 2005 года вступил в действие закон «О молодом специалисте в Калужской области», предусматривающий ежегодные выплаты работающей молодежи.

Сейчас единовременные ежегодные выплаты работникам составляют 9646 рублей, 13504 рублей и 17364 рублей в первый, второй и третий годы нахождения в реестре молодых специалистов.

Как сообщает отдел по делам молодежи калужскокой администрации, также на получение дополнительной выплаты имеют права молодые педагоги. Они имеют право на получение 20 000 рублей, 30 000 рублей и 40 000 рублей после окончания первого, второго и третьего года работы в общеобразовательной организации.