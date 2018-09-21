Молодые специалисты получат ежегодные выплаты

С 2005 года вступил в действие закон «О молодом специалисте в Калужской области», предусматривающий ежегодные выплаты работающей молодежи.
Сейчас единовременные ежегодные выплаты работникам составляют 9646 рублей, 13504 рублей и 17364 рублей в первый, второй и третий годы нахождения в реестре молодых специалистов.
Как сообщает отдел по делам молодежи калужскокой администрации, также на получение дополнительной выплаты имеют права молодые педагоги. Они имеют право на получение 20 000 рублей, 30 000 рублей и 40 000 рублей после окончания первого, второго и третьего года работы в общеобразовательной организации.
|
Леса Калужской области не горят 21.09.2018 11:18
В Калужской области горит трава 21.09.2018 11:18
Мосальские стоматологи работали без лицензии 21.09.2018 11:07
За сутки 23 автомобиля отправили на штрафстоянку 21.09.2018 10:30
На Хрустальной сбили пешехода 21.09.2018 10:18
Полицейские помогли пойти учиться детям из неблагополучных семей 21.09.2018 09:46
Почти 2000 калужан узаконили водопровод по программе водной амнистии 21.09.2018 09:18
В Сухиничах полиция уничтожила поле конопли 21.09.2018 08:41
Иностранец обокрал кафе в Кондрово 21.09.2018 08:32
Семейный конфликт едва не кончился убийством 21.09.2018 08:10
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: