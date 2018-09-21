Калужане-инвалиды посоревнуются в лозоплетении, ремонте обуви и бухучете

21.09.2018 20:00 74

С 15 по 19 октября в Калужской области пройдет отборочный национального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов «Абилимпикс».

Люди с ограниченными возможностями будут соревноваться в 10 номинациях: «Медицинский и социальный уход», «Лозоплетение», «Ремонт обуви», «Экономика и бухгалтерский учет», «Администрирование баз данных», «Поварское дело», «Малярное дело», «Портной», «Адаптивная физическая культура», «Роспись по дереву», сообщает министерство труда и соцзащиты.