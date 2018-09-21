За сутки 23 автомобиля отправили на штрафстоянку

21.09.2018 10:30 156

За прошедшие сутки на дорогах области в аварии пострадал один водитель, въехав в дорожное ограждение.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 10431 нарушений Правил дорожного движения и оформили протоколы на 17 нетрезвых водителей. Так же инспекторы отправили на штрафстоянку 23 автомобиля, сообщает отдел пропаганды областного ГИБДД.