Полицейские помогли пойти учиться детям из неблагополучных семей

21.09.2018 09:46 128

В начале нового учебного года в области стартовала всероссийская акция «Помоги пойти учиться» и сегодня полицейские озвучили ее первые итоги.

В ходе кампании, сотрудники полиции и соцработники посетили дома 667 детей, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних и около тысячи неблагополучных семей, в которых есть школьники. Их проконсультировали, как получить материальную помощь для приобретения необходимого для учебы.

По итогам акции 251 ребенок получили в подарок школьные портфели и канцелярские наборы.