Почти 2000 калужан узаконили водопровод по программе водной амнистии

21.09.2018 09:18 200

1948 жителей калужского региона, незаконно подключенных в водопроводу, официально оформили договора на подключение к сетям в рамках программы «Водная амнистия».

Заключительный этап трехлетней программы прошел в области с 15 августа по 15 сентября. Амнистия предназначалась собственникам домов, самовольно подсоединявшимся к централизованным системам подачи воды.

Сейчас сотрудники Водоканала начали проверку домовладений. При выявлении незаконных подключений, они отрежут самовольщиков от коммуникаций и привлекут к ответственности. Так же хозяевам выставят счет за воду за три года, сообщает пресс-служба Водоканала.