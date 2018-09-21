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В Сухиничах полиция уничтожила поле конопли

21.09.2018 08:41 1 275
В Сухиничах полиция уничтожила поле конопли

Сегодня полиция сообщила об уничтожении конопляного поля.

Стражи порядка обнаружили в Сухиничах  1710 кустов растений на площади около 100 кв.м.

Сотрудники территориального отдела МВД России уничтожили растения согласно требованиям законодательства.


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