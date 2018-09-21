Иностранец обокрал кафе в Кондрово

21.09.2018 08:32 287

Работница кафе в Кондрово на днях заявила в полицию о краже денег из кассы заведения.

Похититель вынул 3000 рублей из незапертого кассового ящика, когда никого из персонала не было в зале.

Полицейские разыскали вора – им оказался гражданин одной из республик ближнего зарубежья. Украденные деньги к тому времени он уже потратил.

Расследование продолжается, воришке грозит до двух лет лишения свободы, сообщает ОМВД России по Дзержинскому району.