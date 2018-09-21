Семейный конфликт едва не кончился убийством

21.09.2018 08:10 264

Сегодня полиция сообщила о возбуждении уголовного дела на жителя Малоярославца. В ходе семейного конфликта мужчина повалил жену на пол и стал душить подушкой.

Женщине удалось вырваться, вызвать полицию и медиков. Стражам правопорядка она рассказала, что когда после взаимных оскорблений дело дошло до драки, муж, будучи пьяным, избил ее и пытался убить путем удушения.

Несостоявшийся убийца утверждал, что просто хотел напугать супругу.

Полиция расследует обстоятельства конфликта, с мужа взяли подписку о невыезде, сообщает сегодня пресс-служба малоярославецкого ОМВД.