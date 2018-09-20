В Малоярославецком районе сгорела дача

20.09.2018 21:00 126

Возгорание было потушено пожарно-спасательным подразделением МЧС России по Калужской области. Обстоятельства возникновения пожара уточняются инспектором ГПН, прибывшим на место.

В деревне Песочня загорелся дачный дом. К счастью, в огне никто не пострадал.

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