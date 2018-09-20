В Тарусе устроили праздник для многодетных семей

20.09.2018 20:00 64

Благотворительная акция «Добро и радость прошла для детей из многодетных семей и детей-инвалидов в Тарусе.

35 мальчиков и девочек с родителями приняли участие в празднике. Профессиональные аниматоры-волонтеры провели с ними игры и конкурсы.

В завершение детям вручили школьные принадлежности, подарки и сладости, а родителям подарочные карты на приобретение товаров в интернет-магазине, сообщили в министерстве труда и социальной защиты.