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В Тарусе устроили праздник для многодетных семей

20.09.2018 20:00 0 64
В Тарусе устроили праздник для многодетных семей

Благотворительная акция «Добро и радость прошла для детей из многодетных семей и детей-инвалидов в Тарусе.

35 мальчиков и девочек с родителями приняли участие в празднике. Профессиональные аниматоры-волонтеры провели с ними игры и конкурсы.

В завершение детям вручили школьные принадлежности, подарки и сладости, а родителям подарочные карты на приобретение товаров в интернет-магазине, сообщили в министерстве труда и социальной защиты.


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