Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Четверг, 20 сентября
$ 67.01 0.74
78.36 0.81
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

В Медынском районе объявлен карантин по бешенству

20.09.2018 19:00 0 126
В Медынском районе объявлен карантин по бешенству

Как мы писали ранее в Медынском районе взбесилась енотовидная собака.

Вчерашним постановлением Губернатора области на территории Медынского района установлен карантин по бешенству животных.

На период действия карантина на территории района запрещается вывоз животных за его пределы, а так же проведение выставок кошек и собак и отлов диких зверей для зоопарков.


 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Ещё строки

В Малоярославецком районе сгорела дача 20.09.2018 21:00

В Тарусе устроили праздник для многодетных семей 20.09.2018 20:00

Во время пожара в Людиново погиб мужчина 20.09.2018 15:47

Под Бабынино пешехода сбили прямо на переходе 20.09.2018 15:03

Три человека пострадали в лобовом столкновении 20.09.2018 14:58

4 человека пострадали в авариях за минувшие сутки 20.09.2018 14:52

Зеки соревновались в колокольном звоне 20.09.2018 12:53

Товары из колонии продавали на ярмарке 20.09.2018 11:42

Более двух миллионов заплатили мошеннице горе-туристы 20.09.2018 11:19

Регистрацию иностранных граждан признали незаконной 20.09.2018 10:49


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Новости компаний

«Ростелеком» «раздал» электронные учебники калужским школьникам

«Ростелеком» предложил сэкономить на мобильной связи

Компании «Ростелеком» и «Яндекс» запускают совместный тариф с облачным хранилищем, которого хватит на всё

«Ростелеком» предложил калужанам смотреть кино без рекламы

Опросы
Краеведы вновь попросили вернуть Калуге Московские ворота. Уважаемые читатели, а вы за или против восстановления Московских ворот? 
 
Да, за счет бюджета
 140
Да, только за счет спонсоров
 204
Нет, у города есть более насущные проблемы
 411
Всего проголосовало: 755
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Шадчнев Сергей. Стихи - Подвиг майора Старчака

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 14:27

Шадчнев Сергей. Стихи - Ода Калуге

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 12:18

Шадчнев Сергей. Стихи - Закат

Шадчнев Сергей 13 авг 2018 10:07

Новости партнеров

Комплект для усиления сотовой связи в частном доме

Практические советы по выбору детского матраса

Лечение саркомы Юинга в Израиле

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.