В Медынском районе объявлен карантин по бешенству

20.09.2018 19:00 126

Как мы писали ранее в Медынском районе взбесилась енотовидная собака.

Вчерашним постановлением Губернатора области на территории Медынского района установлен карантин по бешенству животных.

На период действия карантина на территории района запрещается вывоз животных за его пределы, а так же проведение выставок кошек и собак и отлов диких зверей для зоопарков.



