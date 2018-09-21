Американскую форель будут разводить в Боровском районе

21.09.2018 07:00 93

Оплодотворенная икра сопровожденная Таможенным сертификатом была доставлена в город Ермолино Боровского района. Рыбное хозяйство приняло 125 000 эмбрионов рыб и поместила их в инкубатор для дальнейшего выращивания и разведения.

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