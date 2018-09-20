Под Бабынино пешехода сбили прямо на переходе

20.09.2018 15:03 149

С черепно-мозговой травмой, сотрясением и переломом ребер пострадавший отправлен в больницу, сообщает МОМВД России Бабынинский.

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