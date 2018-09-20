4 человека пострадали в авариях за минувшие сутки

20.09.2018 14:52 102

Сотрудниками Госавтоинспекции оформлено 7437 нарушений Правил дорожного движения. Так же полицейские оформили протоколы на 12 водителей нетрезвых водителей, 48 любителей тонированных стекол и 25 водителей нарушивших правила перевозки детей.

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