Товары из колонии продавали на ярмарке

20.09.2018 11:42 218

УФСИН России по Калужской области выставил свои товары на Краснохолмской ярмарке в Тульской области.

Исправительная колония №7 представила широкий ассортимент продукции, сделанной руками заключенных. Это спецодежда для охотников и рыболовов, товары для туристов и дома. Качественное постельное белье, детские домашние тапочки, прихватки и скатерти по доступным ценам хорошо раскупались посетителями.

Покупатели оценили разнообразный ассортимент и высокое качество изделий, сообщила пресс-служба областного УФСИН.